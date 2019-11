Castel San Giorgio, pronto il nuovo tratto fognario in via Chiesa

E' prevista per domani, sabato 30 novembre, alle 16,30, l'inaugurazione del nuovo tratto fognario in via Chiesa alla frazione Torello di Castel San Giorgio. Nell’antico borgo ai piedi della collina, ai confini con Siano, esistevano ancora alcuni tratti di sistema fognante risalenti al periodo borbonico. L’Amministrazione comunale guidata da Paola Lanzara da mesi insisteva con la Gori per il rifacimento ex novo dell’intero tratto.

Parla il sindaco Lanzara

“Finalmente colmiamo una lacuna che durava da circa un secolo. Andiamo a recuperare i ritardi di una classe politica che per circa 40 anni ha governato questo paese infischiandosene dei basilari problemi del paese. I ritardi degli altri li recuperiamo e li risolviamo pensando alle necessità dei cittadini come nel caso della frazione di Torello dove la rete fognante è stata realizzata dalla Gori senza alcuna spesa per le casse comunali. Se questi sono i ritardi di cui qualcuno ci accusa, allora siamo felici di arrivare in ritardo per colpa, però, degli altri. La nuova rete trasmette in maniera chiara il senso di come siamo vigili e attenti alle esigenze di tutte le frazioni a partire dai bisogni primari per finire a quelli infrastrutturali senza problemi e senza sterili polemiche”.

All’inaugurazione del nuovo tratto fognario parteciperà lo stesso primo cittadino Paola Lanzara e i dirigenti della Gori che hanno progettato l’intervento. La nuova infrastruttura porterà indubbi benefici in termini di efficienza, ma anche in tema ambientale oltre che di sicurezza.