Copertura del Trincerone Est: disagi in via Bottiglieri, via Balzico e via Diaz

Disagi per gli automobilisti in via Bottiglieri, via Balzico e via Diaz, dal 20 gennaio al 14 febbraio. Per consentire la realizzazione dei lavori di copertura della linea ferroviaria lato est, nell'ambito del cantiere del Trincerone, infatti, pur garantendo sempre il transito veicolare e pedonale in sicurezza e senza interruzione, si adotteranno alcuni provvedimenti.

Ecco quali

Via Giovan Battista BOTTIGLIERI:

è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli su ambo i lati della carreggiata, a far tempo dalle ore 07,00 del giorno 20 gennaio 2020 e sino al termine previsto entro le ore 17,00 del 22 gennaio 2020.

Via Alfonso BALZICO (ambo i lati del tratto compreso tra Via Bottiglieri e Via Diaz):

è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli, a far tempo dalle ore 07,00 del giorno 23 gennaio 2020 e sino al termine previsto entro le ore 17,00 del 06 febbraio 2020.

Via Armando DIAZ:

è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli su ambo i lati della carreggiata e relativamente al tratto compreso tra il civ. 37 e l’intersezione con Via F.P. Volpe, nonché divieto di transito per tutti i veicoli nel tratto compreso tra Via Volpe e Via Balzico, a far tempo dalle ore 07,00 del giorno 10 febbraio 2020 e sino al termine previsto entro le ore 17,00 del 14 febbraio 2020.

L’impresa esecutrice delle opere garantirà il transito dei residenti diretti alle proprietà site nella parte chiusa della strada.



Non mancherà, sui luoghi interessati, la segnaletica stradale, che sarà fornita e posizionata a cura e spesa dell’impresa esecutrice dei lavori, insieme alla segnaletica di preavviso e di itinerario alternativo.