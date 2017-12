Sono stati rimossi i new jersey sul versante del trincerone ferroviario ed è stata allargala la carreggiata in via Nizza, come mostrano gli scatti di Antonio Capuano. Continuano serrati, dunque, i lavori su via Pietro da Eboli e via Nizza. Curiosità tra i passanti che hanno notato la rimozione delle barriere anti-terrorismo.

