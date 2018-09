Al via i lavori in via Aldo Moro a Baronissi: i disagi

Al via i lavori di asfalto in via Aldo Moro (Tangenziale), nel tratto compreso tra il "Diamante" al monumento dei Lanaioli a Baronissi.

I disagi

Dal 12 al 15 settembre sarà istituito il senso unico di marcia in direzione sud - nord. Il traffico in direzione opposta sarà deviato dall'incrocio di via Cutinelli sulla ex SS 88. I lavori prenderanno il via dopo le ore 9 per agevolare il traffico. Le date sono state imposte dalla disponibilità della ditta che ha acquisito un asfalto speciale necessario per il risanamento del sottofondo. E' un intervento necessario e atteso da tempo per le condizioni di particolare criticità di un’arteria strategica per la viabilità.