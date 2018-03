Lavori urgenti, chiude via dei Canali: ecco il dispositivo di traffico

Mercoledì 28 marzo verrà chiusa via dei Canali, nel centro storico di Salerno, per consentire ai tecnici di Salerno Sistemi di svolgere lavori urgenti di riparazione idrica.

Il dispositivo

Per questo il Settore Mobilità Urbana del Comune ha disposto che dalle ore 9 e fino al termine dei lavori, nella medesima strada, verrà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. I veicoli provenienti da via Torquato Tasso, giunti all’incrocio con via Dei Canali, dovranno proseguire diritto in direzione Largo Abate Conforti dovrà verrà istituto il doppio senso di circolazione. In loco saranno posizionati dei segnali stradali per fornire indicazioni agli automobilisti.