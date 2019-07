Lavori in via Carmine a Salerno: scatta il divieto di sosta

Al via i lavori di ripavimentazione in via Carmine a Salerno. Dal ore 18 del 15 luglio prossimo, fino alla chiusura del cantiere, sarà istituito il divieto di sosta e fermata in via Carmine (tratto compreso tra l’intersezione di via M.De Angelis-Via Michelangelo Schipa). Prevista la rimozione forzata per tutti i veicoli con esclusione di quelli interessati dai lavora. Saranno installati in loco segnali stradali per avvisare agli automobilisti.