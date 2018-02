Giovi, al via i lavori alla rete fognaria in via Casa Rocco

Inizieranno domani mattina, alle 10, i lavori di rifacimento del sistema fognario e del manto stradale in via Casa Rocco di Giovi (nei pressi della Chiesa di Madonna del Campo) a Salerno. All’incontro con i residenti e i giornalisti parteciperà anche il sindaco Vincenzo Napoli, che illustrerà i dettagli degli interventi messi in cantiere dall'amministrazione comunale del capoluogo.