Lavori alla rete fognaria: non solo cambi alle fermate dei bus, tutte le modifiche per via Volpe

Al via, da lunedì 11 maggio, i lavori urgenti di manutenzione straordinaria alla rete fognaria in via Volpe, con il divieto di transito per tutti i veicoli aventi peso superiore a 3,5 tonnellate e sagoma eccedente mt. 2,40 dalle ore 7,30 di lunedì e sino al termine dei lavori. In conseguenza di tale provvedimento la fermata autobus di Piazza XXIV Maggio è provvisoriamente soppressa e spostata presso Piazza Casalbore per tali veicoli.



Le modifiche

Come è noto, poi, le linee dei trasporti pubblici saranno deviate su percorsi alternativi come pubblicizzato dai relativi gestori del servizio di trasporto pubblico e dal Comune di Salerno: non solo Busitalia, ma anche Sita Sud, i cui collegamenti in partenza da Salerno e diretti a Napoli, Avellino, Castiglione del Genovesi, San Mango Piemonte, partiranno da Salerno via Vinciprova per Napoli via Autostrada percorreranno via SS. Martiri Salernitani, via Dalmazia, via Memoli, via Nizza, Piazza Casalbore (sarà effettuata la fermata lato Vestuti), quindi percorso tradizionale. Mentre i collegamenti in partenza da Salerno e diretti a Avellino, Castiglione del Genovesi, San Mango Piemonte partiranno da Salerno Via Vinciprova per Avellino, Castiglione, San Mango percorreranno via SS. Martiri Salernitani, via Dalmazia (fermata altezza cittadella giudiziaria), quindi percorso tradizionale.