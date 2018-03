Lavori sul Viadotto Cristoforo: scatta il divieto di transito in via Irno

E' stato istituito il divieto di transito per tutti veicoli in via Irno, per consentire i lavori di manutenzione straordinaria delle strutture del Viadotto Cristoforo della Tangenziale.

Il provvedimento

In particolare, dalle ore 22 alle 6 delle nottate del 14 e 15 marzo, sarà vietato percorrere il tratto sottostante il viadotto Cristoforo, limitatamente alla corsia di marcia con direzione centro-periferia. I veicoli provenienti da Via Irno avranno obbligo di svolta sul ponte Rouen, mentre quelli provenienti da Via Irno (lato periferia) dovranno proseguire diritto sulla stessa via o svoltare a destra sul ponte, all'altezza dello stabilimento Magaldi. Infine, i veicoli provenienti da via Fratelli Magnone o dalla via Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, giunti all’intersezione con Via Irno, dovranno svoltare a sinistra.