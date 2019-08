Campania, a settembre al via le selezioni per 650 assunzioni a tempo indeterminato nei Centri per l'Impiego

Nuove opportunità lavorative in Campania. A settembre, mentre avranno luogo le prove pre-selettive per il primo blocco di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni campane, sempre nell’ambito del nostro Piano per il Lavoro, saranno avviate procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato di 650 unità lavorative nei centri per l’impiego. Intanto, nulla di risolto per la questione del blocco delle assunzioni dei navigator in Campania.

Parla il presidente della Regione, Vincenzo De Luca: