Sanità, l'annuncio del commissario Iervolino: "Subito 80 infermieri"

Ottanta infermieri e venti operatori socio sanitari saranno convocati "subito, a brevissima scadenza, tra qualche giorno", a mezzo telegramma dall'Asl. Previo scorrimento delle graduatorie, ci sarà per loro assunzione al momento a tempo determinato. In seguito, si valuterà l'assunzione a tempo indeterminato. Le buone notizie le fornisce il Commissario Straordinario dell'Asl Salerno Mario Iervolino. Il suo annuncia arriva a margine della conferenza di presentazione di "Asl in Tour - La salute a... Riva", la campagna di comunicazione itinerante voluta dall'Asl per informare i cittadini sui servizi che l'Azienda Sanitaria Locale erogherà da oggi al 31 agosto in 19 località balneari del capoluogo e della provincia, tutte munite di defibrillatore. Non può esserci prevenzione e cura senza personale. "La carenza è cronica - aggiunge Iervolino - ma cominciamo in parte a colmare le lacune grazie ad una serie di delibere regionali che sbloccano l'impasse. Gli infermieri, ai quali si aggiungeranno venti operatori socio sanitari, saranno distribuiti in misura proporzionale alle carenze e alle esigenze che riscontriamo. Saranno coinvolte in primis le strutture di Nocera Inferore e Vallo della Lucania. Convocazioni immediate".

Il tour

Salerno è la prima località del tour. I presidi di soccorso - una rete delle emergenze che si avvale della collaborazione dei Comuni, del 118, della Guardia Medica turistica - saranno attivi dalle ore 9 alle 18. Coinvolti anche Agropoli, Ascea, Battipaglia, Camerota, Capaccio, Centola, Cetara, Eboli, Ispani, Maiori, Minori, Pisciotta, Pollica, Positano, Praiano, San Giovanni a Piro, Santa Marina, Sapri, Vibonati.

Le postazioni

L'Asl ha comunicato le tappe del tour fino al 9 agosto. "I cittadini potranno chiedere informazioni - conclude Iervolino - dovranno sentire il servizio sanitario vicino e in grado di aiutarli sempre". Ecco le tappe. ll programma completo sarà comunicato successivamente.



Sabato 7 luglio 2018

Eboli

Via Carobelli – Spiagga No Limits

Domenica 8 luglio 2018

Battipaglia

S.P. 175 – c/o Le Pagliare

Lunedì 9 luglio 2018

Capaccio

Via Lauro – Lido Nettuno

Venerdì 13 luglio 2018

Agropoli

Piazza Vittoria

Sabato 14 luglio 2018

Pollica

Porto di Acciaroli

Domenica 15 luglio 2018

Ascea

Area parcheggio davanti scuola elementare Ascea Marina - Via Europa

Venerdì 20 luglio 2018

Pisciotta

Porto Turistico - vicino Infopoint

Sabato 21 luglio 2018

Centola

Piazza Virgilio

Domenica 22 luglio 2018

Camerota

Porto turistico

Venerdì 27 luglio 2018

S.Giovanni a Piro

Parcheggio Piazzale Margherita

Sabato 28 luglio 2018

Santa Marina

Policastro

Via Dombe c/o lido Coco Bongo

Domenica 29 luglio 2018

Ispani

Piazzola antistante struttura ricettiva Il Capanno

Lunedì 30 luglio 2018

Vibonati

Corso Italia Anti Bar Macari

Martedì 31 luglio 2018

Sapri

Lungomare Italia – SS. 18 altezza Ristorante Scialandro

Lunedì 6 agosto 2018

Cetara

Corso Garibaldi c/o Bar Miramare

Martedì 7 agosto 2018

Minori

Lungomare California

Mercoledì 8 agosto 2018

Mariori

Corso Reginna

Al via l’edizione 2018 di “Asl in Tour – La salute a…Riva”: il programma

„Giovedì 9 agosto 2018

Praiano

S.P. 163 c/o spiaggia Marina di Praiano“





Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.salernotoday.it/cronaca/asl-in-tour-6-luglio-31-agosto-2018.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/SalernoToday/123077434434265

Gallery