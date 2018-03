Possibilità di lavoro al Comune di Cava, oltre 10mila candidature

Che l'emergenza lavoro sia attualissima, purtroppo, si sa già. A confermarla, la carica dei 12mila che in questi giorni hanno consegnato le domande per partecipare ai concorsi indetti dal Comune di Cava, per l’assunzione di circa sessanta dipendenti: c'è tempo fino al 3 aprile per candidarsi.

I bandi pubblicati dall'ente della città metelliana, dunque, rappresentano una speranza per innumerevoli giovani alla ricerca di un’occupazione.