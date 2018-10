Assunzioni al Comune di Salerno, l'allarme della Uil Fpl: "Ne servono 400"

Più assunzioni al Comune di Salerno, "almeno 400". Lo chiede la Uil Fpl in una nota stampa. “Apprendiamo con soddisfazione che l’amministrazione comunale intende procedere, nei prossimi mesi, a un programma regionale, per poi assumere 200 giovani”, ha detto il sindacalista Gerardo Bracciante - Riteniamo, però, insufficiente il numero indicato. Il Comune dovrebbe assumerne almeno 400 per consentire una risposta appena sufficiente alle esigenze della comunità salernitana".

Pensioni

"Il piano triennale del fabbisogno del personale del Comune non tiene conto del fatto che dal 2018 al 2020 andranno in pensione circa 300 lavoratori - prosegue Bracciante - Occorre, dunque, procedere con urgenza ad un piano di assunzioni serio. Bisogna reclutare ingegneri, avvocati, ragionieri, geometri e oltre 70 vigili urbani per settori perennemente in difficoltà vista la carenza di personale”.