Lavoro nero e carenze igienico-sanitarie: sequestrato calzaturificio a Sassano

I carabinieri di Sala Consilina hanno denunciato una quarantaduenne del Vallo di Diano, titolare di un’azienda per la produzione di calzature, sequestrando preventivamente l’immobile sede dell’impresa.

Il blitz

I militari dell’Arma, insieme al personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, hanno accertato violazioni in materia di lavoro, igiene e sicurezza. Nel corso della perquisizione del calzaturificio hanno riscontrato la presenza di un lavoratore “in nero” ma anche altre violazioni penali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, dal momento che i macchinari per la produzione erano non conformi alla normativa sulla sicurezza sul lavoro e sprovvisti di marchio CE, i locali risultavano inidonei per carenza delle condizioni igienico-sanitarie nonché perché non veniva rispettata la normativa antincendio. I carabinieri, inoltre, hanno verificato che l’edificio era completamente sprovvisto dell’agibilità urbanistica per usi commerciali, motivo di sequestro dell’intero immobile. Di quanto accaduto è stata informata l’Autorità Giudiziaria.