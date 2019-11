Lavori "in totale insicurezza" a Salerno: la Cisal attacca il Comune

"Il Comune di Salerno autorizza lavori alla pubblica illuminazione in totale insicurezza. Questo è uno schiaffo ai tanti operai messi a rischio da una politica scellerata". E' quanto detto da Gigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale, che accende i riflettori sul caso di un operaio sprovvisto di caschetto di protezione, mentre è intento a lavorare a diversi metri di altezza per la manutenzione alla rete di pubblica illuminazione in via Francesco Galloppo, a Torrione.

La denuncia