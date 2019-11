Lavoro, Oxfam Italia ricerca un responsabile postazione Toys Center a Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

PROFILO DI FIGURA: RESPONSABILE POSTAZIONE TOYS CENTER PROGETTO



“INCARTA IL PRESENTE-REGALA UN FUTURO”





Paese di riferimento: Italia Sede di lavoro: Salerno Ong: Oxfam Italia Dipartimento: Public Engagement Posizione: Responsabile Progetto Disponibilità: Da subito Durata: fino al 24 dicembre 2019 Contratto: Contratto di collaborazione occasionale



Compenso fisso 400 euro lordi + incentivi (il compenso aumenta in base ai risultati raggiunti).



CANDIDATURE: Per dichiarazione di interesse, inviare CV in formato europeo con lettera motivazionale a irene.aprile@oxfam.it



DESCRIZIONE



A seguito di alcune partnership con importanti catene di distribuzione, finalizzata a garantire il servizio di confezionamento dei regali presso i loro punti vendita durante il periodo natalizio, Oxfam Italia cerca un Responsabile di punti di confezionamento. I responsabili dovranno garantire la loro presenza nei negozi e coinvolgere volontari con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dei progetti umanitari di Oxfam, garantendo tutti i turni programmati per il mese di dicembre. Si tratta di un lavoro flessibile che permette di conciliare impegni personali, studio e lavoro. E’ prevista una formazione iniziale e una retribuzione proporzionale con i risultati raggiunti.



CERCHIAMO

● Ottime capacità comunicative e relazionali ● Entusiasmo e attitudine positiva ● Disponibilità nei giorni previsti (part-time o full-time) ● Orientamento alla raccolta fondi ● Capacità di coinvolgere volontari



OFFRIAMO

● Lavoro flessibile ● Formazione specializzata in raccolta fondi e public speaking ● Buona retribuzione proporzionale ai risultati raggiunti ● Possibilità di crescita e carriera interna ● Lavoro in location indoor mai in strada





TERMINI DI RIFERIMENTO



Il/la Responsabile di postazioni dovrà: ● Agire nel territorio, coinvolgendo anche realtà associative ed istituzionali, al fine di reclutare e formare la/e squadra/e di volontari per i turni della/e postazioni a loro affidata/e ● Essere presenti di persona all’incontro formativo organizzato da OIT ● Organizzare la formazione a tutti i volontari (prevedendo registro presenze) ● Essere presente nei punti vendita ● Avere un comportamento congruo secondo le indicazioni di OIT mentre svolgono il servizio e assicurarsi che i volontari facciano lo stesso



● Attenersi agli strumenti di lavoro e alle linee guida esposte in formazione da Oxfam in particolare nel dialogo con i clienti nella disposizione dei materiali al banchetto e nella richiesta dell’offerta ● Garantire che la presenza di OIT nei negozi sia come da accordi ed abbia allestimento come indicato da Oxfam ● Gestire il bussolotto delle offerte e compilare il report ogni giorno, custodire il denaro fino alla consegna alla sede centrale. ● Comunicare al responsabile regionale alla fine di ogni giornata il risultato economico ● Interagire in modo positivo con il personale della catena di distribuzione



Il Responsabile dei punti di confezionamento risponderà direttamente al Responsabile regionale



CAPACITÀ E COMPETENZE RICHIESTE



● Esperienze pregresse in attività simili ● Esperienza associativa: esperienza pregressa nel mondo dell’associazionismo o volontariato, preferibilmente nello sviluppo di reti locali e/o nella raccolta fondi e/o scoutismo; ● Esperienze pregresse in attività di dialogo diretto e/o marketing: piazze solidali, face to face, promoter ecc. ● Ottima conoscenza delle realtà territoriali: associazioni no profit, culturali, sportive, economiche; ● Assicurare presenza fisica al negozio e quindi tempo libero nei giorni di svolgimento del progetto ● Conoscenza nella propria area territoriale di persone affidabili con tempo libero da reclutare come volontari ● Capacità di lavorare per obiettivi e orientamento al risultato; ● Capacità di coordinare e stare in contatto con più persone contemporaneamente e di supervisionare e monitorarne l’efficacia delle azioni, l’orientamento al risultato, la gestione degli imprevisti; ● Capacità di gestione del tempo, monitoraggio e valutazione del proprio lavoro; ● Serietà, affidabilità, relazione con il pubblico ● Conoscenza ed interesse per le tematiche di cui Oxfam Italia si occupa ● Conoscenze informatiche: conoscenza del pacchetto Office e uso dei social Network.