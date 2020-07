Proteste e striscioni: i lavoratori de "La Fabbrica" in sit-in davanti al Comune

Non si ferma la protesta dei lavotori de "La Fabbrica". Ormai a cadenza settimanale, il sit-in si svolge davanti a Palazzo di Città e l'obiettivo è accendere ancora i riflettori sulla loro condizione occupazionale. Stamattina, a via Roma, hanno di nuovo srotolato lo striscione con la scritta "Vergogna".

I dettagli

Ancora un giorno di presidio per gli operai de “La Fabbrica”, che insistono nella richiesta di convocazione al prefetto di Salerno. In mattinata, i lavoratori che si sono da tempo mobilitati per il monte ore ridotto e la retribuzione troppo bassa hanno dato vita all'ennesimo sit in alle porte del Comune, con uno striscione di protesta rivolto al gruppo Lettieri. La manifestazione pacifica è durata fino a mezzogiorno. "Non ci fermeremo fino a che non arriveranno segnali dal prefetto – sottolinea Pietro Galdi, delegato Fiadel – Attendiamo notizie anche dal sindaco di Salerno, che aveva assicurato di voler fare da mediatore con la prefettura, e dal governatore ed ex primo cittadino, Vincenzo De Luca". Il segretario provinciale Fiadel, Angelo Rispoli, attacca: "Finora nessuno si è mosso per tutelare le ragioni degli operai, che ormai sono allo stremo. Il prefetto Russo batta un colpo con la convocazione di un tavolo per mettere fine a questa triste vicenda".