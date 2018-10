Regione Campania, al via il piano per il lavoro: selezioni affidate al Formez

La giunta regionale ha approvato l’atto con il quale sarà avviata la procedura del concorso per l’assunzione delle figure professionali delle quali è carente la Pubblica amministrazione. Dopo l’approvazione della delibera, gli enti locali possono sottoscrivere accordi di programma con la Regione Campania e avranno un mese di tempo per l’analisi del proprio fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020

Il commento

"Creare lavoro resta la nostra priorità assoluta. La Regione Campania ha l'obiettivo di dare una speranza di vita a un'intera generazione - ha spiegato Vincenzo De Luca attraverso un post pubblicato sulla propria pagina facebook - Ci muoveremo con determinazione per raggiungere questo risultato. Trasparenza assoluta. Procedure concorsuali gestite da un ente terzo. Né tardo liberismo ottuso e impotente né mance umilianti che non danno stabilità di vita. Ma lavoro. Lavoro vero per innovare la Pubblica Amministrazione, per il suo ringiovanimento e la valorizzazione dei sacrifici di migliaia di ragazze e ragazzi".