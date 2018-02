Via Cupa Parisi: scoperto un cantiere abusivo, scattano il sequestro e la denuncia

Blitz dei militari della Stazione Carabinieri Forestale di Salerno, nell’ambito di mirati controlli volti a prevenire e reprimere azioni e condotte ai danni dell’ambiente. Sono stati scoperti lavori di sbancamento e movimento terra abusivi in località “Cupa Parisi”: percorrendo il versante collinare, i militari hanno accertato la realizzazione con mezzi meccanici di diversi terrazzamenti di lunghezza variabile fino a 100 metri per una superficie complessiva di circa 10.000 mq.

La scoperta

I lavori, consistenti in un considerevole movimento terra e sbancamento, che ha comportato la modifica sostanziale dell’orografia naturale del

versante, erano destinati alla realizzazione di gradoni per la messa a dimora di piante officinali. Peraltro, lo sbancamento interessa un’area sulla quale insistono il vincolo idrogeologico e paesaggistico. Inoltre, i lavori erano realizzati in assenza delle autorizzazioni previste dalla legge. I militari hanno, quindi, sequestrato l’intero cantiere e denunciato il responsabile all’Autorità Giudiziaria.