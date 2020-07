Scafati, il sindaco Salvati comunica il piano delle assunzioni

Il Comune di Scafati ha integrato il piano triennale del fabbisogno del personale anno 2020/2022 e il piano annuale delle assunzioni per il 2020, approvati lo scorso gennaio con delibera di Giunta numero 11.

I dettagli

Ulteriori elementi richiesti dal Dipartimento Affari interni e Territoriali con nota del 23/04/2020 dopo avere acquisito il parere dei revisori contabili e rispettato tutti gli step previsti dalla legge. "Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto che consentirà di passare, nel triennio 2020/2022 da 127 dipendenti a 189 mentre nell’anno in corso assumeremo 34 dipendenti, più 7 appartenenti alle categorie protette e 4 alti profili - spiega il sindaco Salvati - . Tutto questo permetterà al nostro ente di ricominciare a lavorare con ritmi rapidi e serrati e di dare le giuste risposte ai nostri cittadini in termini di servizi. Ringrazio il responsabile ufficio Ragioneria e Personale Francesco Paolo Martellaro, l’assessore al ramo Nunzia Di Lallo, la segretaria comunale Giovanna Imparato per l’importante lavoro svolto che ci consentirà di uscire finalmente da questo periodo di difficoltà".