Incarichi legali per le attività comunali: istituita una short list a Tortorella

Verrà istituita una short list di esperti a cui conferire incarichi legali per le attività connesse al settore legale del Comune. Lo ha stabilito il sindaco di Tortorella, Nicola Tancredi, per selezionare persone in possesso di competenze professionali ad hoc.

L'annuncio

Si attende, dunque, l'avviso pubblico, per individuare i professionisti da inserire nella lista che sarà aggiornata con cadenza biennale, entro il mese di giugno.