Piano per il Lavoro, la previsione di De Luca: "Entro novembre, 3mila giovani occupati"

"Entro novembre, 3mila giovani occupati". Ecco la previsione del governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

Il cronoprogramma

"Abbiamo varato il nostro Piano per il Lavoro. L’obiettivo è mandare a lavorare entro novembre i primi tremila giovani che stanno partecipando al primo blocco di assunzioni. A fine settembre partono le selezioni per 650 unità lavorative nei centri per l’impiego. A gennaio un secondo concorso per altre assunzioni nei Comuni che chiederanno supporto alla Regione". Lo scrive il presidente della Campania Vincenzo De Luca sulla propria pagina facebook.