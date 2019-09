Le Associazioni si fanno portavoce dei cittadini e chiedono un'area sgambamento per gli amici a quattro zampe

Le Associazioni del Comune di Pontecagnano Faiano protocollano la richiesta di maggiori spazi dedicati agli amici a quattro zampe Questa mattina l’Associazione Socio-Culturale “OMBRA”, in sinergia con i colleghi dell’Associazione Freedom, dell’Associazione Il Ponte per il futuro e della Pro Loco Etruschi di frontiera, ha protocollato una ulteriore richiesta per un’area sgambamento per cani sul territorio di Pontecagnano Faiano. I presidenti delle Associazioni, Giovanni Mora, Marco Rago, Antonio Mastellone e Gianluca Procida chiedono agli uffici comunali maggiori aree attrezzate per gli amici a quattro zampe. Numerosi cittadini di Pontecagnano hanno più volte, direttamente e indirettamente, richiesto tale servizio da parte del proprio Comune, proprio a causa del numero elevato tali animali domestici. La presenza di un’area riservata per lo sgambamento e per l’addestramento di questi animali rappresenterebbe il concreto interesse da parte del Sindaco Lanzara nei confronti di tale ambito. “Speriamo che dopo le nostre richieste l’Amministrazione possa prenderne seriamente atto, poiché non sono capricci di alcune associazioni ma semplicemente ci facciamo portavoce di tanti cittadini che ad oggi hanno bisogno di tale servizio. Noi restiamo a disposizione della nostra Amministrazione per tutte le informazioni ed essere di aiuto se servisse, affinché tale area possa essere realizzata. Diamo ai cittadini i servizi che servono.” Ecco l’appello da parte delle Associazioni, rivolto al Primo Cittadino.