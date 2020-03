Le bellezze di Pellezzano su “Paese Mio”, programma radiofonico della Rai

Nonostante l'emergenza sanitaria, ci sono anche buone notizie. E' il caso di quella proveniente dal Comune di Pellezzano, che domani, lunedì 16 Marzo, sarà protagonista del programma radiofonico “Paese Mio” in onda su Rai Radio Live alle ore 12.00, in una puntata dedicata al territorio amministrato dal Sindaco dott. Francesco Morra. La stessa puntata potrà essere ascoltata in replica mercoledì 18 Marzo alle ore 12.00 sempre sulle frequenze di Rai Radio Live e di Rai Play Radio in onda su Radio DAB – Digitale Terrestre e sull’App di Rai Radio Play. “Paese Mio” si ascolta anche attraverso Radiolive.rai.it

“Paese Mio” è un programma prodotto da Radio Rai e realizzato dal giornalista Joe Violanti, che racconta i luoghi della nostra Italia. Nella puntata di domani, porterà gli ascoltatori a Pellezzano, il Comune della Valle dell’Irno, alla scoperta delle bellezze del territorio tra cui il Complesso Monumentale dell’Eremo dello Spirito Santo, le ville storiche, le piazze e le strade di un luogo tra i più suggestivi della provincia di Salerno. I contenuti della puntata prevedono anche interviste al Primo Cittadino e ad altri personaggi del luogo, chiamati a illustrare la storia, la cultura e le tradizioni del proprio territorio.

“Ringrazio Joe Valianti per aver inserito anche il nostro Comune nel suo programma che racconta i borghi e le bellezze del nostro Bel Paese. La puntata, ovviamente, è stata registrata in un periodo precedente all’attuale emergenza sanitaria e domani, e poi in replica mercoledì 19 Marzo, alle ore 12.00, la nostra comunità avrà la possibilità di ascoltare i contenuti di una puntata ricca di sorprese che permette a Pellezzano di essere scoperto anche al di la dei propri confini territoriali.

Anzi, proprio in questo particolare momento di quarantena forzata che stiamo vivendo, l’invito, oggi più che in altre occasioni, è rivolto a tutti i cittadini per riscoprire in questi mezzi di comunicazione come la radio uno strumento per unire tutti a distanza ricordando di rispettare, fino al termine di questa emergenza, l’imperativo dell’ #iorestoacasa”.