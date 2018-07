Vip in Costiera: Lebron James, alias “The King”, sceglie la Divina

Un'altra stella illumona la Costiera Amalfitana: Lebron James, alias “The King” del basket ha deciso di concedersi un periodo di vacanza nella Divina, dopo una stagione intensa, tra regular season e play off fino alla finale persa dai suoi Cleveland. The king della Nba ha scelto la Costiera Amalfitana per celebrare un accordo storico: fresco di passaggio dai Cleveland Cavaliers ai Los Angeles Lakers, è arrivato il 2 luglio all'aeroporto "Costa d'Amalfi" di Pontecagnano.

Sbarcato all’aeroporto, con un jet privato, con la moglie Savannah, si è poi imbarcato a Marina d’Arechi a bordo di un yacht di lusso che l’ha condotto, presumibilmente, a Positano. Tanta curiosità.