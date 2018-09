Raduno della Lega a Campagna, sopralluogo e spot: minacce a Salvini

La Lega della provincia di Salerno si prepara al primo Raduno Regionale che andrà in scena il 29 e 30 settembre a Campagna. Ieri mattina – come riporta Il Mattino – il segretario provinciale Mariano Falcone, insieme a dirigenti e militanti, ha svolto il primo sopralluogo per organizzare la kermesse leghista, a cui, non è escluso, che possa partecipare anche il leader Matteo Salvini. Nel corso del sopralluogo è stato registrato anche uno spot che sarà mandato in onda sui social network per invitare i salernitani a partecipare alla due giorni di confronto.

La protesta

Intanto, nel centro storico di Campagna, è apparsa una scritta minacciosa contro il vice premier e ministro dell’Interno. Un teschio con l’avvertimento “stai attento” e la parola “Genahside”. Pronta la replica degli organizzatori: “Domattina – fanno sapere i leghisti - denunceremo tutto alle autorità competenti, nel frattempo andiamo avanti, non un passo indietro”.

