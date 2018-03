Elezioni 2018, minacce a Vitolo (Lega): "Il prossimo a morire sei tu"

Il coordinatore della Lega del Vallo di Diano, Giuseppe Vitolo, è stato minacciato a poche ore dall’apertura dei seggi. Le scritte sono apparse a San Rufo, paese di residenza del giovane dirigente leghista. “Vitolo, il prossimo sei tu” su uno spazio di solito dedicato a manifesti funebri e “Vitolo muori tu e Salvini” in un altro spazio pubblico. Su quanto accaduto è stata presentata denuncia ai carabinieri. A Vitolo la solidarietà del segretario provinciale Mariano Falcone e di numerosi cittadini.

Il suo commento arriva tramite Facebook:

“Siamo arrivati alle minacce, solo perché ho un idea ,solo perché ci metto passione, non ho mai ricevuto nulla lo faccio semplicemente con passione ,come ieri che con il vento e il freddo siamo usciti per mettere i manifesti nel nostro territorio, non mi fate paura io vado avanti per la mia strada ,a testa alta e con il sorriso”.