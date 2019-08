Goletta Verde: allarmante l'inquinamento in Campania, i punti critici nel salernitano

Sono stati presentati i monitoraggi eseguiti da Goletta Verde lungo le coste della Campania, stamattina, presso la casina pompeiana della villa comunale di Napoli. Su 31 punti monitorati, oltre la metà supera i limiti di legge: sono sedici quelli giudicati fortemente inquinati e uno inquinato. Cattiva depurazione o scarichi illegali in mare restano tra le principali cause delle gravi criticità.

I punti critici nel salernitano

Guardando alla nostra provincia, nera, la situazione, in particolare, presso la foce del fiume Irno a Salerno, della foce del torrente Asa a Pontecagnano, giudicati “fortemente inquinati” per il decimo anno consecutivo. Da oggi a domenica, intanto, Goletta Verde è nei porti di Scario e Acciaroli in provincia di Salerno. Lunedì e martedì arriva invece a Procida.