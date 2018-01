"Circolo Orizzonti" di Legambiente Salerno: ecco il nuovo direttivo

Sabato si è svolto il congresso del Circolo Legambiente Salerno “Orizzonti”. All’ordine del giorno i risultati del lavoro svolto dal direttivo uscente con i suoi tre anni di attività e l’elezione di quello nuovo.

Il report

Il mandato, cominciato nel 2015, ha visto lo svolgimento delle molteplici campagne di Legambiente, la partecipazione ai congressi annuali e la collaborazione con associazioni locali e amministrazioni per - spiegano dall’associazione ambientalista - “migliorare la vivibilità della città e stimolare nuove sensibilità; molti nuovi volontari si sono uniti al nostro circolo, apportando un contributo determinante in termini di forze, di conoscenza e anche di professionalità".

Le elezioni

Per questo, al termine del voto, Elisa Macciocchi è stata confermata presidente del Circolo; Alessandra De Sio nel ruolo di direttore; Emanuele Siano come responsabile della comunicazione social e Gianluca De Martino in qualità di referente scuole. Non sono. Ma sono entrati a far pare della squadra ambientalista anche Pasqualina Pannone (tesoriere), Raffaele Di Nicola (referente per gli eco-reati), Adriana Siano (responsabile dei rapporti enti/organizzazioni).

L’appello

Gli ambientalisti di Legambiente si rivolgono direttamente ai salernitani: