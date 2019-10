"LegaTi", apre il mercatino solidale dell'autunno a Salerno

La Lega Navale di Salerno da anni impegnata a condividere progetti solidali di Associazioni di Volontariato, ha organizzato la prima edizione di LegaTi. Domenica 27 ottobre dalle 10.00 alle 17.30 presso la sede della Lega Navale al porto Masuccio Salernitano, di terra’ un mercatino autunnale che vedrà la sola presenza di associazioni di volontariato impegnate attivamente nel sociale. Quindici associazioni offriranno i loro prodotti in cambio di una donazione: dai dolci, ai manufatti artigianali,decori per la casa, libri e tanto altro ancora. Questo evento ha una particolarità: ogni associazione dovrà indicare su apposita tabella esposta all’interno dello stand, il progetto che finanzierà con i fondi raccolti durante l’evento. Il cittadino potrà così sapere quali iniziative, progetti o attività contribuirà a realizzare con il suo dono. Il mercatino solidale dell’autunno LegaTi è un evento senza fine di lucro, sarà momento di incontro ma soprattutto promozione delle attività delle singole associazioni di volontariato.Grazie a questo evento sarà possibile non solo raccogliere fondi ma soprattutto entrare in contatto con nuovi e potenziali sostenitori e volontari.

Le associazioni partecipanti: Open -Ail - Intersos - Moto Perpetuo Onlus - Comitato 1 Hospice per Eboli - S.O.Solidarieta’ onlus - Cieli d’Africa - Prima Luce - L’Abbraccio - Ipotenusa -

Lega per la difesa del cane - Autismo chi si ferma è perduto - ArcaSed - Ados.