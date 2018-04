Legge Salva-Suicidi, il primo Centro di Ascolto aperto a Nocera Inferiore

E' stato inaugurato a a Nocera Inferiore, presso la sede provinciale dell’Associazione dei Consumatori “Difesa Consumatori e Contribuenti” in via E. Siciliano numero 2, il primo Sportello di Ascolto della Campania totalmente dedicato alla Legge Salva-Suicidi, gratuito per tutti i cittadini, anche non tesserati all’associazione.

Gli obiettivi

“L'esigenza di creare un punto d'ascolto – fanno sapere gli aderenti - nasce dalla convinzione che la Legge n. 3 del 2012 detta salva-suicidi è quasi sconosciuta alla enorme quantità di famiglie in difficoltà economiche e non è sufficientemente divulgata nè dagli organi di informazione nè dai vari professionisti e consulenti”. E dopo aver ottenuto, con i propri consulenti, una delle prime omologhe presso il Tribunale di Nocera Inferiore falcidiando sino all’80% dei debiti del consumatore con il piano di ristrutturazione dei debiti, l’Associazione dei Consumatori, contattata da diverse centinaia di cittadini in questi mesi, ha deciso di aprire uno sportello e punto di ascolto interamente dedicato alla Legge Salva-Suicidi cercando di analizzare, spiegare e consigliare gli utenti sulle possibilità di ottenerne i benefici. La legge, infatti, fu proposta nel 2008, in piena crisi economica ed in un grave momento storico in cui piccoli imprenditori e consumatori arrivarono a gesti estremi (ecco perché salva-suicidi), appunto per offrire la possibilità di “decurtare” debiti incolmabili e ritornare alla vita di tutti i giorni”. I dati sono spaventosi, più di 700 suicidi per motivi economici dal 2012 al 2016 (1° semestre), secondo Link Lab (Università Link Campus University) l'unico centro studi che ad oggi fa ricerca e studi sul fenomeno.

I dati

Secondo Banca d'Italia nel 2014 erano circa 1 milione e mezzo le famiglie in difficoltà, una su cinque sull'orlo della povertà, e non c'è dubbio che il ricorso al credito al consumo è stato tra i fattori dominanti e gli istituti finanziari con le loro martellanti pubblicità hanno spinto i Consumatori a spese eccessive superiori alle reali capacità restitutorie, seppure l’Associazione Difesa Consumatori e Contribuenti, negli anni, si è occupata in particolare dei contenziosi tributari annullando diversi milioni di euro in cartelle esattoriali a favore dei contribuenti; nonché degli annullamenti di contravvenzioni da autovelox e tutor (tra cui pioniera nei contenziosi al Tutor A/16 della Napoli-Canosa), rilevando la nullità ed illegittimità delle apparecchiature, specialmente sui tratti Campania. Nonostante ciò, da tempo oramai l’Associazione si sta occupando delle problematiche da sovra-indebitamento e della ristrutturazione dei debiti dei consumatori, strozzati dalla nota crisi economica e con il rischio di trovarsi immobili e beni all’asta, senza via d’uscita. La legge n. 3/2012 la possiamo anche definire legge salva-casa. Con questo spirito è nato oggi quindi il Primo Sportello in Campania dedicato alla Legge Salva-Suicidi, punto di ascolto in favore dei consumatori e che Difesa Consumatori e Contribuenti ne è orgogliosa, nominando come referente il ragioniere Alberto Montoro, già consulente nella nota omologa ottenuta a novembre 2017 presso il Tribunale di Nocera Inferiore.