Rischio Legionella, ordinanza del Comune di Battipaglia per la prevenzione e il controllo

E' stata disposta un'ordinanza comunale per la prevenzione e il controllo della Legionella, a Battipaglia. La sindaca Cecilia Francese, considerando che le infezioni della patologia rappresentano un problema emergente per la sanità pubblica e che sono state approvate nella conferenza Stato-Regioni, nel 2015, delle linee guida per una corretta attuazione del piano di valutazione del rischio, ha divulgato l'ordinanza rivolta ai gestori delle strutture turistiche ricettive, termali, ad uso collettivo, nonchè di quelle sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali.

L'ordinanza

Compito dei gestori delle strutture sarà quello di individuare un responsabile per la valutazione e la gestione del rischio e per la pianificazione dei controlli, nonchè sull'efficienza dei sistemi di condizionamento dell'aria e dell'acqua, per ridurre le probabilità di contaminazione ambientale da legionella. I trasgressori, quindi, saranno puniti con una sanzione di 250 euro.