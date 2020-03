Taglio abusivo: i vigili sequestrano 100 quintali di legna a Montecorvino Rovella

Importante operazione sul territorio da parte della polizia locale di Montecorvino Rovella. I caschi bianchi, infatti, sono riusciti a sventare un furto di legna, già tagliata e pronta per essere immessa sul mercato nero. A seguito della segnalazione di un cittadino il comandante Massimiliano Falcone ed un suo collaboratore si sono recati nella zona montuosa a confine con il Comune di Acerno.

I dettagli

Giunti sul posto hanno rinvenuto 100 quintali di legna già tagliata ed in procinto di essere caricata. Il materiale è stato sequestrato e sarà devoluto nei prossimi giorni ad associazioni di volontariato e parrocchie. Sono in corso le indagini della polizia locale per risalire agli autori del furto.

La reazione

Soddisfatto dell’operazione il delegato alla Sicurezza, Alfonso Di Vece: "Proseguiamo sulla strada della sicurezza e del rispetto della legalità sul territorio. Gli agenti della polizia locale stanno lavorando con impegno e dedizione sul tutto il territorio comunale ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti".