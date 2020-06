Leprotto e volpina salvati nel salernitano, l'appello dell'Enpa

Due cuccioli selvatici salvati in provincia di Salerno, in questi giorni. Una lepre ed una volpe, infatti, sono stati recuperati dai volontari dell'Enpa e messi al sicuro.

Grazie a chi recupera e a chi segnala e vi ricordo che i cuccioli di mammiferi quali volpi, ricci, lepri, cinghiali e caprioli non vanno toccati, se non in pericolo o feriti.