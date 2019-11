Rilevate lesioni all'acquedotto medievale: è stata chiusa via Velia

La pioggia abbondante degli ultimi giorni ha prodotto danni in città e gli strascichi sono evidenti: stasera è stata chiusa via Velia per consentire ai vigili del fuoco di effettuare alcuni controlli sulla stabilità dell'acquedotto medievale di via Arce.

Il sopralluogo

Ha evidenziato alcune lesioni sulle quali si dovrà intervenire. Nel frattempo il traffico veicolare cittadino è andato in tilt