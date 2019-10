"Il sabato sera mi sentivo strano...": la lettera di don Luigi alla piccola Melissa

“Cara Melissa, ti confido una cosa: il sabato sera e la domenica precedenti (a quel terribile 7 ottobre quando fui avvisato del tuo volo in Cielo), inspiegabilmente mi sentivo strano, irrequieto, a tratti insofferente e non riuscivo a trovare un perchè, non essendo successo nulla. Poi il lunedì diedi una spiegazione a quel mio stato d’animo”.

Lo ha scritto in una toccante lettera don Luigi Pierri, parroco di Capriglia che ha celebrato i funerali di Melissa La Rocca, la 16enne morta in classe per un malore. Di seguito, la lettera di don Luigi che è diventata in poco tempo virale sui social, commuovendo tutti:

