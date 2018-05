"Siete stato il nostro angelo": lettera di ringraziamento per il direttore di Gravidanza a Rischio

Giunge da un nostro lettore, un ringraziamento di cuore al dottor Raffaele Petta, direttore del Reparto di Gravidanza a Rischio del Ruggi di Salerno, che, per innumerevoli neo-genitori, rappresenta l'angelo con il camice bianco che ha salvato e fatto venire alla luce i loro bambini. Di seguito, la lettera inoltrata alla nostra redazione per il noto ginecologo.



Carissimo dott. Raffaele Petta,

Senza di lei non avremmo saputo cosa fare: è stato per noi come un faro nella notte, non smetteremo mai di esserle riconoscente. Il nostro percorso è stato pieno di strade in salita e di dubbi, che voi, con la vostra professionalità ed esperienza, avete trasformato in un traguardo, la vita di nostro figlio. Vedervi nella stanza post parto con quel sorriso sul viso ci è sembrato vedere un angelo di salvezza, avevamo le lacrime agli occhi dalla felicità ed il cuore alla gola ci siete stati vicino in ogni cosa, dandoci un supporto moral. Non ci sono parole che possano ricambiare tutto ciò, avete un cuore grandissimo, una bontà e una dolcezza unica. Grazie dottor Petta per le vostre doti umane, quelle che fanno di un medico "un bravo medico"e una persona speciale. Altrettanti ringraziamenti vorrei porre al personale infermieristico: la sensibilità, la solarità e l'empatia del personale addetto all'assistenza, rendono la degenza ed i problemi legati ad essa più leggeri e sopportabili.

Vi ringraziamo di vero cuore.