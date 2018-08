"Auguri maledetto": la commovente lettera di Gianni Novella diventa virale

"Auguri maledetto”: questo l'incipit della commovente lettera che Gianni Novella, sportivo e presentatore televisivo, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook per raccontare a tutti della sua battaglia contro il brutto male che lo ha colpito. Il noto salernitano ha raccontato i sei mesi difficili che nessuno vorrebbe mai vivere.

Usando la penna e il cuore, dunque, Novella ha espresso tutta la sua voglia di lottare e di vincere il suo compagno-nemico, senza mai rinunciare al coraggio e alla speranza. Like e condivisioni, tra affetto e incoraggiamenti, per lui.

AUGURI "MALEDETTO" !

Volevo raccontare di noi..

6 mesi insieme...

Oggi è la 10^ volta che vengo bombardato ed ho

deciso di scriverti.

Tu che ti sei preso parte di me... ci siamo conosciuti ma l' impatto da subito doloroso:

angoscia, paura, disperazione inquietudine, rabbia, senso di impotenza, di frustrazione.

Dovevamo conoscerci meglio, tant'è che il 14 febbraio hai deciso di festeggiare con me, e non poteva esserci regalo migliore, quello piu' consone a te,

ma da subito ho capito che del dramma me ne dovevo fare dono.

Mi hai regalato una doppia vita..la mia, e quella da riconquistare, da rimettere a posto..

Niente male..vero???

È meraviglioso !!!!!

Quel 14 febbraio scorso mentre si festeggiava l'amore, io e te in quella stanza fredda che mai avevo conosciuto, ci siamo entrati insieme: io, senta torcere il muso, forte e coraggioso, e tu, spietato, a prenderti gioco della mia vita.

Ho perso in quel momento il mio libero arbitrio...

La prima cosa che sconvolge di te è che ti abbatti senza pietà.

Rabbia si, tantissima, ma più che altro stupore:

Perché tu prima di togliere...........,

togli la libertà di scelta.

Sapevo della tua esistenza, ma in cuor mio avevo sempre pensato di essere immune al tuo attacco bastardo. Invece no, uno squarcio sulle mie certezze e divento all' improvviso di una vulnerabilità incredibile;

catapultato in un macchinario di una catena di montaggio...

Quell' uomo che oggi vedo riflesso nello specchio e potrei non accettare,

ma, da vanesio quale sono, continuo a piacermi, perché rispecchio la mia anima.

Sai mi alleno più di prima, mi alleno alla felicità di svegliarmi gioioso, di esistere.

Alla fine mi sei servito tanto..io che amo da sempre le sfide impossibili, e che la vita puntualmente mi concede...Mi metterai a dura prova, ma se tu sei tosto, io lo sono di più !!

E c'è qualcosa di bello:

Mi alzo la mattina e tutto è meraviglioso;

mi hai fatto conoscere

una quantità impressionante di persone nuove;

viaggi per scoprire una pace interiore ed ogni posto ci si addice;

gente che mi affida alle loro preghiere;

Ma anche anime vuote, quelle ciniche, a cui ho dato tanto e che vedo così lontane, quelle che ti

somigliano tanto.

Vedi senza di te tutto questo non sarebbe stato possibile

Quindi ho già vinto !!!

Continuo a raccontare di me ogni giorno con foto, momenti, posti e tanta voglia di vivere.

Farai di tutto per durare a lungo, ma ti strappero' la vittoria, forse sul filo di lana.

Ti ricordo che grazie a te, maledetto che sei, ho perso Cuba e Los Angeles.

Ma Bangkok no...con me non ti porto.

Tu sai che non mi lamentero' mai, non fa parte di me..non avrai questa soddisfazione..e tu sai che sono dal carattere tenero ma dal temperamento forte.

Un Triathlon quotidiano di terapie, sofferenze, controlli...con un tris vincente: forza, coraggio speranza.

Questo il mio più grande duello.

Questa la mia più grande sfida.

Non ti permettero' di paralizzare l'amore,

di distruggere la speranza,

di corrodere la mia fede,

di rovinare la fiducia,

di erodere la mia pace.

Non puoi cancellarmi i ricordi,

non puoi tacermi il coraggio,

non puoi privarmi della mia vita..

Raccoglieranno parte delle mie aspirazioni e delle mie battaglie per continuare questo antico duello, c'e' chi vince e c'è chi perde..ma ci sono cose che restano vive: IL CORAGGIO E LA SPERANZA !!!

Il mondo è oggi la mia anima

e la speranza è un essere piumato che si posa su di essa..

Rimpianti???

Non ho rimpianto.

Certo, tutto sarebbe bellissimo se durasse..vorrei solo che alcune cose lo fossero x sempre..

Mi hai strappato il mio piu' grande AMORE ed oggi ti accanisci contro me..

Ho moltiplicato le forze per me e per Lei che vive in me..

Allora a noi BASTARDO !!!

Cosa avrei fatto e che non ho fatto?

Rifarei tutto e non cambierei niente.

Avverto solo l' amarezza che avrei potuto molto di più, ma non e' mai troppo

tardi anche se oggi, credimi, tutto è così bello..I GIORNI, E POI LE NOTTI, E POI DI NUOVO I GIORNI. Sembra scontato ma c'è del genio.

E laddove la mia vita decidesse di collocare i propri limiti, mi rimarrebbe il CORAGGIO di accettare..

Oggi lascia che sia felice, io e basta, con l'aria, con la terra.

Se stiamo insieme ci sarà un perché, ma sappiamo che un giorno dovremmo dividerci.

Uno solo dovrà continuare..

Mi lascerai ancora tante ferite ma io non ho paura;

non mi preoccupo se sul mio corpo mostrero' cicatrici, non c'è vittoria senza ferite di guerra.

Una lotta che forse non volevamo, lo so che un po' ti dispiace, ma non abbiamo scelta, non si può tornare indietro....

Ah MALEDETTO che sei, tu che mi sussurri e mi canti nell' orecchio, ti dedico una canzone che fa per te :

"Io sono ancora qua..eh gia'" !!!

Un' ultima cosa:

Non sarai mai felice come lo sono io..

E RICORDATI, TRA IL BENE E IL MALE......

IL BENE VINCE SEMPRE !!!!!!!