Bloccata in Libano per il Covid: soldatessa di Capaccio si sposa in missione

Per la prima volta due soldati italiani, entrambi impegnati in una missione all' estero, si sono sposati in Libano per via dell’emergenza sanitaria. Si tratta del caporal maggiore capo Vincenzo De Rita, 39 anni originario di Avellino, e del caporal maggiore scelto Fiorella Tomasino, 33 anni, originaria di Capaccio Paestum, entrambi in servizio presso il 232° reggimento trasmissioni di Avellino e attualmente impegnati, nel quadro della missione Onu in Libano con la Brigata Granatieri di Sardegna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La cerimonia

I due soldati innamorati si sono scambiati le fedi vestiti in alta uniforme nell'ambasciata d' Italia a Beirut. L'ambasciatrice italiana Nicoletta Bombardiere ha celebrato le nozze con rito civile nella sede diplomatica, sulle colline della capitale libanese, mentre dall' Italia erano “presenti” in collegamento video i parenti degli sposi. Alla cerimonia hanno anche assistito di persona il comandante del contingente, il generale Diego Filippo Fulco, presente anche in veste di testimone, e alcuni colleghi in rappresentanza degli oltre mille italiani del contingente.