"Liberare la pena": il secondo convegno sull'inclusione sociale dei detenuti

E' tutto pronto per la seconda tappa dell'attività di sensibilizzazione dell'associazione Migranti senza frontiere svolta nell'ambito del progetto Liberare la pena - progetto nazionale carcere. Il secondo convegno, che ha come sottotitolo Dalla pena liberata all'inclusione sociale, si terrà venerdì 11 maggio alle 19.30 presso la Colonia San Giuseppe e vedrà la partecipazione, oltre che del segretario dell'associazione Carlo Sica e del cappellano della casa circondariale di Salerno don Rosario Petrone, anche di don Virgilio Balducchi, già ispettore generale delle carceri italiane. Una giornata di approfondimento, dunque, per scoprire se l'inclusione sociale dei detenuti è possibile o solo un'utopia.