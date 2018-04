Incidente mortale a Nocera, libero il cavese accusato di omicidio stradale

Mancano i gravi indizi di colpevolezza e quindi è tornato in libertà, il cavese di 47 anni accusato di omicidio stradale per la morte di Raffaele Rossi, il 17enne di San'Egidio che ha perso la vita nello scontro tra due auto, sabato sera a Nocera Superiore.

I funerali

Ancora tutta da chiarire, la dinamica dell'incidente: gli elementi non risultano sufficienti per ricostruire le cause dello scontro fatale. Accertamenti in corso. Fissati, intanto, i funerali del 17enne, per domani pomeriggio ad Orta Loreto, frazione di Sant'Egidio, alle ore 15.