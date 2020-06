Amore, amicizia, ambizione: le 3 A del libro “Amo ergo Sum"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

E’ da ieri disponibile su Amazon, il libro “AMO ERGO SUM-Ripartire da sé stessi per amare la vita” di Angela Casale. La protagonista del libro, che contiene componimenti premiati con menzioni speciali a diversi concorsi, è Alessia, travolta dalle emozioni che derivano dall’amore. L’amore, quale sentimento attorno al quale ruota l’esistenza di ognuno di noi. L'amore per la famiglia, l'amore per il partner, l'amore per le proprie passioni, l'amore per il lavoro, l'amore per gli amici a 4 zampe, l'amore per la vita, ma soprattutto l'amore per sè stessi. Ma all’improvviso, si trova a dover fare i conti con la realtà e a dover mettere tutto in discussione. E allora cosa si fa? “Si riparte da zero. Si demolisce e ricostruisce. Certo è facile a dirlo, ma molto difficile a farlo. Ma è necessario e fondamentale. Ma solo ad una condizione. A patto che si è scelto di essere felici. Si perchè nella vita sono tanti, anzi troppi quelli che decidono di accontentarsi e cosa succede? Nulla, sopravvivono, vivono a metà, guardano la ruota panoramica della vita che gira, rimanendo dietro il vetro di una finestra la primo piano, nella villa dove si sono rinchiusi per proteggersi. E il mondo continua ad andare avanti e loro a perdere anni, mesi, settimane, giorni, istanti di felicità, serenità, soddisfazioni, gioie e dolori. Ma la vita è un grande puzzle, è quella di ciascuno un numero di pezzi che poi tra loro si incastrano con quelli di altre vite e via discorrendo. Ma si soffre. Si soffre enormemente. Ma quando si arriva in cima, ci si sente riempiti. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Anche se non è altro che la fine di una fase e l'inizio di un nuovo percorso. Perchè si sa, nella vita gli esami non finiscono mai. Ed è il filo rosso che domina nel libro. La vita di Alessia che decide di ricominciare e che racconta cosa prova a rimettersi in gioco. E la nostra storia inizia così..." . Nella narrazione dei fatti, frutto della fantasia dell’autrice, relativi alla vita della protagonista, si ritrovano elementi autobiografici quale una delusione amorosa, il doversi rialzare, il poter considerare gli amici quale porto sicuro. Elementi che caratterizzano, chi più e chi meno, la vita di ciascuno e le varie fasi della vita. Per porre domande all’autrice e rimanere aggiornati sulla presentazione è possibile visitare la pagina facebook e il sito web www.amoergosum.it