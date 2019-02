Licenziamenti a La Città, Gigione non molla la penna: il suo "diario di bordo" diventa social

"Buongiorno a tutti, mi chiamo Gigi, all'anagrafe Luigi, Gigione per tutti gli altri usi consentiti, e da un giorno ho smesso di lavorare. Non l'ho deciso io, ma comunque era una forma di dipendenza e allora eccomi qui all'appuntamento dei giornalisti anonimi". Lo ha scritto Gigi Amati, noto giornalista salernitano, tra i 13 professionisti del quotidiano La Città licenziati il 12 febbraio, con un colpo di spugna, dalla società che aveva rilevato il giornale dopo la cessione del Gruppo L'Espresso. Insieme ai suoi colleghi, è stato messo letteralmente alla porta, Amati, a seguito dello sciopero indetto per protestare contro i primi 4 licenziamenti recapitati ai giornalisti della testata salernitana (di cui due sindacalisti ndr): dopo aver trovato la sede della redazione sbarrata, i dipendenti hanno ricevuto l'avviso dei licenziamenti collettivi avviati a seguito dello scioglimento anticipato della società, messa in liquidazione. Una doccia gelata che ha scosso l'intero mondo dell'informazione e che ha portato il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, a parlare di emergenza nel Mezzogiorno.

Al di là di ogni attestato di stima e solidarietà, giunto da colleghi, sindacati, associazioni e dalla società civile tutta, Gigione, in attesa di sperabili svolte positive rispetto alla sconcertante vicenda, non ha inteso lasciare la penna neppure per un giorno. Così, cogliendo l'occasione che i social offrono, si è seduto dinanzi al pc ed ha iniziato a scrivere un "diario di bordo", attraverso ironici e sentiti post sul suo profilo Facebook, per condividere con tutti gli interessati i suoi giorni da giornalista non occupato. Tra una riga e un'altra, impregnate di carica satirica, amarezza e denuncia, dunque, Gigione continua a tener alta l'attenzione sulla vicenda subita dai colleghi de La Città, attirando innumerevoli like e consensi da parte di tutti coloro che, nonostante tutto, continuano a leggere i suoi testi. Riportiamo, di seguito, i primi tre giorni del "diario" di Gigione: da leggere tutti d'un fiato.

Giorno uno, come per ogni inizio vanno regolati un paio di orologi, da quello biologico a quello organizzativo. Ricordarsi che è meglio non arrivare in garage prima di renderti conto che non devi prendere l'auto per andare al lavoro: un lavoro non ce l'hai più, rassegnati, l'ha deciso qualcun altro al tuo posto, come a miss Italia o a masterchef: per te, "la Città" finisce qui: e giù applausi dal pubblico pagante.

Deve essere stato, fra gli altri, quel tale che in un'intervista che gira in Rete (è proprio vero che il web è il regno del peggio del peggio del peggio ), senza che gli scappi da ridere sostiene che "la Città" l'abbiamo chiusa noi giornalisti. Ricordarsi di mettere a fuoco dov'era quel tale e i suoi padroni nei vent'anni in cui il giornale ha conquistato il mercato; e ricordarsi anche di farsi spiegare il miracolo di come abbiano fatto a distruggerlo in poco più di due anni.

Ricordarsi di ricordare che da oggi il primo piano non sono pagina 2 e 3 del quotidiano, il cosiddetto paginone con l'argomento giudicato principale della giornata, bensì il piano fra il secondo e il piano terra, quello dove inevitabile come la pioggia quando non hai l'ombrello, appare dall'interno 5 la signora De Santis che ti urla: dottò, ma ch'è succiess', hanno chiuso 'o giurnal'? L'aggio vist ' proprio mo' 'ncopp' ainternèt.

Ricordarsi di rimuovere dal pianerottolo i cocci della tua privacy infranta.

Ricordarsi a tal proposito di preparare un cartello con su scritto "sono stato licenziato, da oggi sono disoccupato" e di appenderlo al collo: servirá a non perdere tempo quando incontrerai qualcuno che ti conosce. (1-continua, almeno spero)