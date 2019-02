Licenziamenti al quotidiano "La Città": altri cinque giorni di sciopero

"Quattro lettere di licenziamento consegnate nella redazione del quotidiano La Città, quattro licenziamenti annunciati a TeleDiocesi. A Salerno è emergenza informazione". E' quanto scritto dal presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli. In particolare, dello storico cartaceo salernitano, l'editore, con un colpo di spugna, ha cancellato il caporedattore Maurizio D'Elia, il caposervizio Vito Bentivenga e i redattori Clemy De Maio e Carlo Pecoraro. Dopo 5 giorni di sciopero, dunque, le lettere di licenziamento per i 4 giornalisti "in esubero", due dei quali, peraltro, rappresentanti sindacali del Comitato di redazione (Bentivenga e De Maio).

Parla Lucarelli

"Nonostante la grande manifestazione che si è svolta in Comune e nonostante l'intervento del prefetto, la proprietà del quotidiano La Città ha consegnato le lettere a quattro giornalisti tra i quali anche due sindacalisti componenti del Comitato di redazione. Nella stessa giornata gli amministratori di TeleDiocesi hanno annunciato ai sindacati il licenziamento di quattro redattori su sei - prosegue Lucarelli - L'Ordine dei giornalisti che ieri si e' stretto con tutte le componenti nazionali e locali al fianco dei giornalisti de La Città, denuncia un'emergenza informazione che deve chiamare Salerno e la Campania ad una grande mobilitazione, ad un tavolo istituzionale, per salvare i posti di lavoro e per salvaguardare due testate giornalistiche fondamentali per l'informazione e per l'opinione pubblica a Salerno e in Campania", ha concluso.

Lo sciopero