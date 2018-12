Liceo Alfano I, Uds: "Aggressione fascista per due ragazze"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Oggi 15 dicembre 2018, due ragazze del liceo Alfano I, sono state aggredite da alcuni esponenti della giovanile del partito fascista forza nuova, lotta studentesca. In particolare una ragazza dopo aver ricevuto diversi insulti sessisti, ha reagito e si è vista aggredita da persone ben più grandi di lei che le hanno sferrato colpi sulla faccia più volte.

Le due ragazze erano colpevoli di aver ricordato che il fascismo è anticostituzionale e che in nessun luogo, nessuna strada, nessuna scuola, c'è spazio per chi semina e alimenta odio. Sui fogli che gli aggressori stavano distribuendo fuori scuola, c'era la solita propaganda razzista e xenofoba, che punta il dito contro gli ultimi, contro i più poveri, ma noi siamo consapevoli di come si possa speculare su questi temi ed è per questo che rigettiamo con forza l'ondata di razzismo che vogliono far insinuare anche nei luoghi della formazione. Non abbiamo intenzione di piegarci all'ennesimo atto di terrorismo fascista, abbiamo visto in cosa consiste la loro essenza, squadrismo, violenza, aggressioni contro i minori senza la minima vergogna. Solidarietà ad Anna e Roberta, le due ragazze aggredite, Salerno è e sarà sempre ANTIFASCISTA.