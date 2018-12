Salerno, il racconto di una delle studentesse aggredite: "Ho reagito ad insulti razzisti"

Decide di raccontare tutto davanti ai suoi compagni di scuola, alla preside e al sindaco Vincenzo Napoli, Roberta, una delle due studentesse del liceo “Alfano I” di Salerno che, sabato scorso, sarebbe stata aggredita da militanti dell’estrema destra – che hanno smentito in una nota ufficiale di Lotta Studentesca qualsiasi tipo di violenza – proprio davanti alla sua scuola.

Il racconto

Nel corso di un’assemblea, convocata presso il suo istituto, la giovane fornisce la sua versione dell’accaduto: “Sono ancora molto provata da quello che è accaduto - premette - tengo alla mia scuola e a tutti i miei compagni. Quello che ho fatto non ha né colore, né bandiera. Avrei dovuto chiamare le forze dell’ordine e non intervenire ma non sono riuscita a non lasciarmi coinvolgere quando, leggendo il volantino che distribuivano, gli ho sentito pronunciare frasi xenofobe e razziste. Poi hanno fatto il saluto fascista e, per me che sono cresciuta in una famiglia con quattro donne e che ha sempre promosso la libertà e l’autodeterminazione, è stato troppo”. Poi rivendica il ruolo della sua scuola: “ La nostra è una scuola dove si praticano la tolleranza e l’accoglienza. Non potevo accettare che venissero a fare volantinaggio e propaganda politica di estrema destra proprio davanti al nostro istituto. Non so se denuncerò, sul momento ero molto spaventata e lo sono ancora”. Inoltre Roberta rivela un altro particolare: “Non conosco i nomi degli aggressori ma con loro c’era una ragazza. Per il momento non ho deciso ma ho comunque 90 giorni per pensarci”. Secondo quanto dichiarato da Roberta e da una sua amica, sarebbero state aggredite con colpi sulla faccia dopo che avevano reagito a presunti insulti sessisti pronunciati da militanti di estrema destra che, invece, hanno fornito un’altra versione dei fatti.

Il sindaco

Il messaggio del primo cittadino Enzo Napoli agli studenti: