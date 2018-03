Liceo Caccioppoli, allarme furti: saccheggiate le auto dei docenti

Al Liceo Caccioppoli di Scafati fanno la conta dei danni. I teppisti, non ancora acciuffati e identificati, hanno preso di mira le auto dei docenti parcheggiate nei pressi dell’Istituto. Sistema ormai collaudato: le auto vengono aperte mediante rottura dei finestrini e poi saccheggiate. Inoltre i ladri risalgono ai proprietari e tentano di entrare negli appartamenti anche mediante calco delle chiavi. "Il Liceo versa da tempo immemore in uno stato di abbandono totale - denunciano alcuni docenti che hanno scritto alla nostra redazione - non c’è vigilanza, le istituzioni non hanno risolto gli annosi problemi. I lavoratori, gli studenti ed i genitori vivono con enorme disagio questa situazione".