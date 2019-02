Liceo Pisacane di Padula a scuola di... Comunità Montana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Gli alunni del Liceo Scientifico “Pisacane” di Padula a scuola di… “Comunità Montana”!

Proseguono infatti le iniziative che vedono l’Istituto guidato dalla dirigente scolastica Liliana Ferzola sempre più in prima fila come protagonista attivo del territorio e del cambiamento. Gli alunni delle classi quarte e quinte hanno trascorso infatti un pomeriggio nella sede della Comunità Montana Vallo di Diano, all’interno della Certosa di San Lorenzo a Padula, in compagnia del presidente Raffaele Accetta. Nel corso di un dibattito vivace e animato, i ragazzi hanno espresso le loro opinioni, avanzando soluzioni e idee per migliorare i servizi nei comuni in cui vivono, anche per pianificare il loro futuro nella terra in cui sono nati.

Trasporti, scuola, sanità, strutture per lo svago “a misura di ragazzi”… tantissimi gli spunti di riflessione emersi che gettano le basi per futuri incontri con le istituzioni del territorio. Nelle scorse settimane i ragazzi del Pisacane di Padula sono stati anche i primi a presenziare ad una riunione del Direttivo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.