Scuola e Forze Armate: parte il progetto al liceo "Pisacane" di Padula

Il liceo scientifico “Pisacane” di Padula è tra i primi istituti scolastici coinvolti in un importante progetto che rientra nell’ambito dei "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” tra istituti Scolastici e Forze Armate che vede insieme il Ministero dell’’Istruzione dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Difesa.

L’iniziativa

Venerdì 6 dicembre, dalle 9.30 alle 11.30, alcuni rappresentanti dell’Esercito incontreranno gli studenti delle classi quinte per una conferenza informativa e di orientamento che trae origine dal protocollo interministeriale del 2017 con l’obiettivo di illustrare le possibilità lavorative nell’ambito delle Forze Armate dopo il percorso scolastico al liceo. Il team, composto da personale maschile e femminile dell’8° Reggimento Artiglieria Terrestre “Pasubio” di stanza a Persano di tutte le categorie ordinative, focalizzerà l’attenzione sui bandi e sulle prospettive lavorative future anche mediante la proiezione di filmati informativi. L'incontro segnerà l'inizio di una interlocuzione istituzionale tra il Pisacane e le Forze Armate che prevede anche la possibilità, da parte delle ragazze e dei ragazzi, di visitare la caserma dell’Esercito per toccare con mano l’esperienza di vita militare e avviare progettualità di alternanza scuola-lavoro. Agli studenti sarà data la possibilità di soddisfare tutte le loro curiosità in un apposito momento dedicato al dibattito e alla discussione.