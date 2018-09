Liceo Tasso, la Provincia risponde alla preside: "Scuola fruibile"

"Il liceo classico Torquato Tasso è fruibile e la campanella della prima ora, per quanto ci riguarda, può suonare regolarmente". Parla l'ingegnere Angelo Michele Lizio, dirigente responsabile dell'ufficio scolastico della Provincia. Stamattina, i tecnici incaricati da Palazzo Sant'Agostino hanno effettuato un nuovo sopralluogo nelle aule, corridoi e cortile del liceo di Piazza San Francesco.

La risposta

Il dirigente scolastico del Liceo Torquato Tasso, professoressa Carmela Santarcangelo, aveva risposto così alle domande dei cronisti: "Non chiudo la scuola. C'è un Ente preposto alle verifiche e alle comunicazioni: la Provincia dovrà dirci se la scuola è agibile o meno". "E noi lo abbiamo ribadito - prosegue l'ingegnere Lizio - la scuola è fruibile in presenza di carichi verticali". La postilla è d'obbligo: "Significa che in caso di carichi orizzontali, ad esempio un evento sismico rilevante, nessuno può certificare oggi che l'edificio possa essere idoneo strutturalmente, al punto da reggere a qualsiasi calamità. Questo discorso vale per tutti gli edifici, a maggior ragione in questo caso perché parliamo di una scuola costruita negli anni '30". Dunque da attenzionare in ogni caso: "Infatti noi monitoriamo tutto - ribadisce il dirigente della Provincia - anzi aggiungo che effettueremo interventi di ampia portata, nelle prossime settimane".

I lavori

"Interverremo sugli impianti elettrici, sugli infissi e sulla impermeabilizzazione, quindi con lavori edili. Cercheremo di inserire anche la ristrutturazione della facciata del cortile. Importo di 300mila euro. E' il tetto massimo di spesa, di più non possiamo fare. Anzi, va precisato che il finanziamento è reso possibile perché la Regione Campania ci autorizzerà ad utilizzare economie di mutui che prima, dal 2011, non era possibile utilizzare. Ce lo consente la Legge Regionale 28 del 2018".